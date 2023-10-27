СМИ: решение Израиля о расширении наземной операции принято после провала переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Израильские чиновники утверждают, что решение о расширении наземной операции в Газе было принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик.

Об этом сообщил порталПо его информации, два израильских чиновника заявили, что решение "расширить" наземную операцию в секторе Газе было принято израильским военным кабинетом в четверг вечером по местному времени после того, как переговоры о возможном освобождении заложников зашли в тупик.

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