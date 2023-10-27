СМИ: массированные израильские атаки парализовали систему связи в Газе

По его сведениям, бомбардировки сразу нескольких районов сектора ведутся с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря.

Практически не работает интернет, указывает телеканал. По свидетельству очевидцев, нынешний удар израильских сил по сектору - одна из наиболее мощных атак израильской армии с начала вооруженного конфликта в палестинском анклаве.

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