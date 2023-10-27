СМИ: бойцы ХАМАС подбили израильские бронемашины на востоке сектора Газа

БЕЙРУТ, 27 октября. /ТАСС/. Бойцы формирований палестинского движения ХАМАС и "Исламского джихада" сумели отразить попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Эль-Бурейдж в восточной части сектора Газа.

Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на палестинские источники.По его информации, израильские силы были вытеснены из Газы после того, как попали в засаду отрядов палестинского сопротивления. Его бойцам удалось поразить противотанковыми ракетами несколько бронемашин.

Прочитайте больше:

ТАСС »

В ХАМАС предрекли поражение Израилю в случае вторжения в ГазуПалестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль проиграет, если начнет наземную операцию на территории сектора Газа Прочитайте больше ⮕

Испания предложила через полгода созвать конференцию по миру на Ближнем ВостокеСитуация там резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября Прочитайте больше ⮕

Израильские войска провели три наземные операции в ГазеИзраильские подразделения трижды за последние сутки пересекали границу сектора Газа с целью проведения рейдов против боевиков ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

Появилось видео массированного обстрела Тель-Авива ХАМАСомИзраильские СМИ публикуют кадры ракетного обстрела центральной части Израиля со стороны ХАМАС Прочитайте больше ⮕

Пушков назвал три кризиса, способные спровоцировать Третью мировую войнуПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал разворачивающуюся на Ближнем Востоке войну Израиля против сектора Газа 'острейшим кризисом американского глобального лидерства' Прочитайте больше ⮕

Пехота и бронетехника армии Израиля вошли в сектор ГазаАрмия обороны Израиля продолжает рейды внутри сектора Газа против боевиков палестинского движения ХАМАС. Прочитайте больше ⮕