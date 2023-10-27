СМИ: Израиль и ХАМАС не смогли договориться о перемирии и освобождении заложников

СМИ сообщили о непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников. Попытки договориться закончились провалом.

Телеканал Al Arabiya сообщил о непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС при посредничестве египетских и катарских властей. Израильтяне предложили установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников и возвращение тел погибших, предложение было отклонено.

Кроме того, ХАМАС потребовало длительного перемирия в качестве условия для ведения переговоров об освобождении заложников, которые находятся в секторе Газа. Власти Израиля также ответили отказом на это требование. headtopics.com

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