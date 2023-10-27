СМИ: при налетах ВВС Израиля на сектор Газа погибли свыше 100 палестинцев

По данным агентства WAFA, атакам подвергается район расположения больницы "Аш-Шифаа" в Телль-эс-Султане к западу от Рафаха

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли ранним утром серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. По предварительным данным, которые приводит агентствоОчевидцы сообщили агентству, что атаки следуют сейчас на район расположения больницы "Аш-Шифаа" в Телль-эс-Султане к западу от Рафаха, несколько бомб упало рядом с индонезийским госпиталем.передал, что ВМС Израиля возобновили обстрел морского порта Газы, где вспыхнули пожары.

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