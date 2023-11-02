СМИ: военную базу США в Сирии атаковали боевыми дронами

Инцидент произошел возле нефтяного месторождения Эль-Омар. Военная база США подверглась атаке БПЛА. Подробности происшествия не раскрываются.

Напомним, что ранее ракетами была обстреляна военная база США Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Атаку совершили отряды «Исламского сопротивления Ирака».

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