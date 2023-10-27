СМИ: ЦАХАЛ отказался гарантировать журналистов в Газе

В сообщении говорится, что израильские военные таким образом отреагировали на просьбу о гарантиях того, ЦАХАЛ не будет наносить по журналистам в Газе.

«Мы не можем гарантировать безопасность ваших сотрудников и настоятельно призываем вас принять все необходимые меры для их безопасности», - следует из заявления ЦАХАЛ. Ранее сообщалось, что власти Израиля отвергают резолюцию Генассамблеи ООН, призывающей к перемирию, и намерены уничтожить ХАМАС. Ранее Генассамблея ООН приняла проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, предложенный рядом арабских стран и призывающий к немедленному перемирию. В поддержку документа проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.

Также стало известно, что подразделения палестинского движения ХАМАС отражают наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа. Израильские военные анонсировали расширение действий на территории сектора Газа. headtopics.com

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Одновременно на территорию Израиля начали проникать организованные группы бойцов ХАМАС, которые без проблем преодолели первый рубеж обороны израильской армии, захватили заложников и нанесли серьезный ущерб.

На данный момент количество погибших от ударов израильской армии в секторе Газа превысило 7300, в том числе 20 граждан России, количество раненых превысило 19 тысяч. Кроме того, боевики ХАМАС могут удерживать в заложниках до 150 израильтян. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. headtopics.com

Прочитайте больше:

mkomsomolets »

Reuters: ЦАХАЛ не может гарантировать безопасность журналистов в секторе ГазаАрмия обороны Израиля сообщила, что не может гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

Представитель ЦАХАЛ: расширение военных действий в Газе — не наземная операцияПредставитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер заявил ABC News, что расширение действий израильской армии в Газе не является анонсированной наземной операцией. Прочитайте больше ⮕

В ЦАХАЛ объяснили проведение танкового рейда в ГазеПредставитель Армии обороны Израиля Питер Лернер заявил, что проведенный в ночь на четверг танковый рейд был направлен на создание условий для наземных операций, если Израиль объявит проведение таковых в будущем Прочитайте больше ⮕

WSJ: ЦАХАЛ отрабатывает вторжение в специально построенной «маленькой Газе»Газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственного корреспондента сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к проведению наземной операции в секторе Газа, отрабатывая возможное вторжение в копии типичной палестинской деревни под названием «маленькая Газа», которая была специально построена под эти нужды на военной базе в... Прочитайте больше ⮕

Медведев уверен, что операция ЦАХАЛ в Газе будет иметь тяжелые последствияПо его словам, Тель-Авив откладывал наземную операцию под давлением Вашингтона, а также «опасаясь мирового гнева». Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ: расширение военных действий в Газе не является наземной операциейПодполковник Армии обороны Израиля Питер Лернер сказал, что расширение военных действий ЦАХАЛ не является официальным началом наземной операции в... Прочитайте больше ⮕