СМИ: ЦАХАЛ установил, что 7 октября на Израиль напали не менее 3 тыс. боевиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила, что не менее 3 тыс. боевиков палестинского радикального движения ХАМАС приняли участие в атаке 7 октября. Об этом пишет изданиеСогласно оценке ЦАХАЛ на основе разведданных, полученных в ходе допросов взятых в плен радикалов, стало известно, что утром 7 октября на территорию Израиля проникли около 3 тыс. боевиков ХАМАС, что значительно превышает первоначальные оценки. Ранее военные подсчитали, что примерно 1,5 - 2 тыс.

Армия обороны Израиля заявила, что в течение первых двух дней боевых действий ее силы уничтожили около 1 тыс. боевиков на территории Израиля и взяли в плен около 200. В приграничной зоне все еще остается множество тел боевиков, военные намерены собрать и подсчитать их, когда это будет возможно сделать без угрозы для жизни солдат.

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) и служба разведки "Моссад" создали центр специальных операций, которому поручено выследить и уничтожить всех боевиков ХАМАС, участвовавших нападении на территорию Израиля. headtopics.com

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