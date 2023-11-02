СМИ: некоторые американские дипломаты не согласны с политикой США в отношении Израиля

По данным журнала Foreign Policy, многие из них были "возмущены, шокированы и подавлены" предложениями о неограниченной поддержке Тель-Авива со стороны Вашингтона

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Некоторые американские дипломаты выражают несогласие с политикой США в отношении Израиля, подразумевающей поставки оружия и отказ от прекращения огня. Об этом сообщил журналКак пишет издание, многие дипломаты в первые недели палестино-израильского конфликта были "возмущены, шокированы и подавлены" предложениями о неограниченной поддержке Израиля со стороны США.

"Никто не хочет отказываться от дипломатии. Никто не хочет с этим мириться. Нельзя ожидать, что кто-то в Госдепартаменте обрадуется тому, что его отодвинули на второй план, когда дипломатическое взаимодействие - это именно то, чем они занимаются", - отметила бывший высокопоставленный американский дипломат Дина Аберкромби-Уинстэнли. Журнал отмечает, что несогласные были также в Совете национальной безопасности при Белом доме и других ведомствах США. headtopics.com

Хотя Соединенные Штаты все еще планируют поставлять вооружение в Израиль и не поддерживают идею прекращения огня, голоса недовольных, вероятно, несколько скорректировали дальнейший курс США по ближневосточному конфликту, пишет FP.

В дальнейшем разногласия в правительственных кругах США и среди американских дипломатов, как отмечает журнал, могут усилиться. "За 25 лет работы в Госдепартаменте я никогда не видел ничего подобного", - сказал изданию бывший эксперт Госдепа по арабо-израильским отношениям Аарон Дэвид Миллер. По его мнению, внутри Госдепартамента разгорается "свой собственный палестино-израильский конфликт". headtopics.com

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