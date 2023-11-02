СМИ: боевики ХАМАС использовали 100 женщин и детей как живой щит

По данным портала Ynetnews, солдаты израильской пехотной бригады "Гивати" стали свидетелями "шокирующей ситуации" во время боя за базу элитной 17-й бригады ХАМАС недалеко от Джебалии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС использовало около 100 женщин и детей в качестве живого щита во время боев с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за свою базу в районе Джебалии. Об этом сообщил израильский новостной порталПо его данным, солдаты израильской пехотной бригады "Гивати" стали свидетелями "шокирующей ситуации" во время боя за базу элитной 17-й бригады ХАМАС недалеко от Джебалии в секторе Газа.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также заявил, что ХАМАС использует гражданских в качестве живого щита, и вновь призвал население сектора Газа эвакуироваться из зоны боевых действий "ради собственной безопасности". headtopics.com

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