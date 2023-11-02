СМИ: на севере Газы идут столкновения между ХАМАС и израильскими военными

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщила о нанесении ударов по танку, бульдозеру и двум бронемашинам армии Израиля

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения между бойцами палестинского радикального движения ХАМАС и военнослужащими израильской армии проходят в северной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал, что ее бойцы нанесли удар по израильскому танку, окруженному несколькими солдатами, в районе Джухр ад-Дик на востоке сектора Газа. В четверг группировка заявила о нанесении ударов по танку, бульдозеру и двум бронемашинам армии Израиля на северо-западе сектора Газа.

Вечером 1 ноября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари выступил с утверждением, что силам Тель-Авива удалось прорвать линию обороны ХАМАС в северной части сектора Газа. В свою очередь группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщила о новых столкновениях с израильскими военными в южной, а также северо-западной частях анклава. headtopics.com

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