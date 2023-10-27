СМИ: несколько районов сектора Газа подверглись массированному обстрелу со стороны Израиля

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

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Пушков назвал три кризиса, способные спровоцировать Третью мировую войнуПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал разворачивающуюся на Ближнем Востоке войну Израиля против сектора Газа 'острейшим кризисом американского глобального лидерства' Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС заявили, что около 50 заложников погибли при обстрелах ИзраиляБоевое крыло ХАМАС сообщило, что около 50 удерживаемых заложников погибли во время обстрелов сектора Газа со стороны Израиля. Прочитайте больше ⮕

ХАМАС: освободить заложников мешают интенсивные удары ИзраиляДвижение ХАМАС готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля не позволяют сделать это, сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям движения Муса Абу Марзук. Прочитайте больше ⮕

Появилось видео массированного обстрела Тель-Авива ХАМАСомИзраильские СМИ публикуют кадры ракетного обстрела центральной части Израиля со стороны ХАМАС Прочитайте больше ⮕

Израиль предпринял вылазку в сектор ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла относительно крупную вылазку на территорию сектора Газа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Радио Армии Израиля Galatz. Прочитайте больше ⮕

Опубликованы спутниковые снимки сектора Газа после бомбежек ИзраиляКомпания Maxar опубликовала спутниковые снимки территории сектора Газа после авиаударов Израиля. Прочитайте больше ⮕