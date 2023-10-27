СМИ: ЦАХАЛ начал вторжение в сектор Газа

ХАМАСТакже ранее стало известно, что в Газе отключились телефонная связь и интернет. Есть данные, что анклав подвергся самой мощной атаке с 7 октября.

ХАМАСТакже ранее стало известно, что в Газе отключились телефонная связь и интернет. Есть данные, что анклав подвергся самой мощной атаке с 7 октября.

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Израильские танки вошли в сектор ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о вылазке в сектор Газа с применением танков. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

Новости. ЦАХАЛ провел успешный танковый рейд в сектор ГазаСмотрим «Новости. ЦАХАЛ провел успешный танковый рейд в сектор Газа» видео Прочитайте больше ⮕

Военные Израиля покинули сектор Газа после рейдаПодразделения армии Израиля (ЦАХАЛ) покинули сектор Газа после наземного рейда. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале . Прочитайте больше ⮕

Израиль начал расширение наземной операции в секторе ГазаИзраиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Прочитайте больше ⮕

Подразделения ЦАХАЛ вошли в сектор Газа для рейда против ХАМАСВ рейде задействованы пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

В Израиле призвали отложить вторжение в сектор ГазаБывший глава израильской разведки «Моссад» Эфраим Халеви призвал взять паузу для размышлений в вопросе наземной операции Израиля в секторе Газа. По его мнению, Израиль не сможет избежать наземной операции в Газе, но перед этим надо хорошо подумать, так как это приведет к большому количеству затрат и потерям. Прочитайте больше ⮕