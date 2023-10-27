СМИ констатировали сложность для США вооружить одновременно Украину и Израиль

В публикации приведены мнения нескольких экспертов, которые выражают неуверенность с заявлением Пентагона о том, что американская сторона сможет удовлетворить потребности сразу двух стран, ведущих военные действия.
«Любые общие заявления, такие как «мы справимся с этим, мы сможем», являются чрезмерным упрощением. Я не считаю, что Пентагон или администрация ошибаются, но думаю, что, если у них это звучит как нечто простое или естественное, то это совершенно не так», — заявил газете директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.
В материале отмечается, что США передали Украине уже тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, которые сейчас «идеально подходили бы для городских боев в секторе Газа». В настоящее же время запасы этих вооружений ограничены и могут закончиться вообще, поскольку США планировали отказаться от их выпуска, добавляет автор. headtopics.com
Также приводится мнение научного сотрудника вашингтонского Атлантического совета Мэттью Кройнига, который отметил, что у США «нет ни сил, ни боеприпасов, ни военно-промышленного комплекса» для одновременного обеспечения безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, и «это проблема».
Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны Ранее, 27 октября, Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Поставки уже были одобрены ранее. headtopics.com