В публикации приведены мнения нескольких экспертов, которые выражают неуверенность с заявлением Пентагона о том, что американская сторона сможет удовлетворить потребности сразу двух стран, ведущих военные действия.

«Любые общие заявления, такие как «мы справимся с этим, мы сможем», являются чрезмерным упрощением. Я не считаю, что Пентагон или администрация ошибаются, но думаю, что, если у них это звучит как нечто простое или естественное, то это совершенно не так», — заявил газете директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

В материале отмечается, что США передали Украине уже тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, которые сейчас «идеально подходили бы для городских боев в секторе Газа». В настоящее же время запасы этих вооружений ограничены и могут закончиться вообще, поскольку США планировали отказаться от их выпуска, добавляет автор. headtopics.com

Также приводится мнение научного сотрудника вашингтонского Атлантического совета Мэттью Кройнига, который отметил, что у США «нет ни сил, ни боеприпасов, ни военно-промышленного комплекса» для одновременного обеспечения безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, и «это проблема».

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