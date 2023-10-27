СМИ сообщили об отказе ХАМАС от прекращения огня в обмен на заложников

По информации источников телеканала, израильская сторона и палестинское движение ведут переговоры при посредничестве Египта и Катара об освобождении удерживаемых пленников в секторе Газа.

Уточняется, что ХАМАС отверг предложение еврейского государства, потребовав передать палестинских заключенных. Кроме того, согласно данным источников, движение попросило о длительном перемирии, но Израиль отказались от предложения.

«Израилю лучше начать размышлять о мирных переговорах» Пресс-секретарь ФАТХ Мунзир Хайек — о разрастании войны между ХАМАС и Израилем, участии РФ в роли посредника и гуманитарной катастрофе в секторе Газа Ранее в этот день член политбюро ХАМАС и глава отдела по внешним связям Муса Абу Марзук заявил, что палестинское движение готово освободить гражданских заложников, но не может сделать это из-за обстрелов сектора Газа. headtopics.com

Накануне, 26 октября, главы государств и правительств Евросоюза в итоговом документе саммита в Брюсселе призвали к гуманитарным коридорам и паузам в вооруженном конфликте для помощи жителям Газы, но не поддержали прекращение огня между палестинцами и Израилем.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары. headtopics.com

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали. Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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