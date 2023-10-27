СМИ сообщили о росте доходов производителей оружия в США из-за Украины

, предприятие очень быстро перешло от производства 14 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до 20 тысяч.Отмечается, что компании Lockheed Martin и General Dynamics ожидают рост финансовых показателей благодаря заказам на бронетехнику, а также ракеты для комплексов Patriot и другие снаряды.

Также издание отмечает, что компания RTX после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года получила заказы на $3 млрд.предназначенный для помощи армиям Украины и Израиля. При этом воюющие страны запрашивают разные типы вооружений — Украина хочет множество артиллерийских снарядов, Израиль — авиационные боеприпасы и ракеты для системы «Железный купол».

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