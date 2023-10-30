СМИ сообщили о ракетной атаке на базу США на газовом месторождении

Американская база на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом 30 октября сообщил источник «РИА Новости».

«Несколько взрывов прозвучали внутри и в окрестностях американской базы из-за ракетного обстрела», — приводит агентство слова собеседника.Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте Белый дом стоит перед необходимостью решить ряд сложных задач Ранее, 28 октября, военная база США районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии была атакована беспилотниками (БПЛА). Это привело к взрывам внутри базы.

До этого, 27 октября, Пентагон сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и БПЛА. В результате ударов 26 октября по объектам, используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), которые носили оборонительный для американской стороны характер, жертв нет. headtopics.com

26 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по указанию американского президента Джо Байдена в ответ на нападения на военные базы Вооруженные силы США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, используемым КСИР и связанными с ним группировками.

На следующий день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что авиаудары США по складам с оружием и боеприпасами в Сирии, принадлежащим, как утверждается, КСИР, были предупреждающим сигналом для Тегерана. Вашингтон считает Иран ответственным за ряд атак на американские войска в Сирии и Ираке. headtopics.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя обстрелы американских военных баз, что критическая напряженность провоцирует напряженность в более широком контексте в регионе. Вместе с тем он добавил, что опасения о возможности втягивания военных РФ в Сирии отсутствуют.

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