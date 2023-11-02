СМИ сообщили о «рыбных днях» в Японии из-за запрета поставок морепродуктов

Российское информационное агентство уточняет, что такие дни будут проводится в стране каждый месяц с 3 по 7 число.
Уточняется, что для призыва к потреблению морепродуктов также был создан «отряд», участниками которого стали известные личности. Как указано, они будут призывать граждан покупать больше рыбы, а эту кампанию намерены поддержать почти 800 компаний.
Бюджетное харакири: опасна ли рыба и пляжи после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» Россия пока не полностью сократила импорт японской рыбной продукции Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан начался 24 августа. До этого Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с этим. headtopics.com
С августа КНР запретила ввоз японской рыбы в страну. В октябре РФ временно ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1». В Россельхознадзоре объяснили, что вопрос безопасности поставок такой продукции также тщательно проанализирован специалистами.
В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов. headtopics.com