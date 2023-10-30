СК просит арестовать мать найденного в квартире-свалке в Москве младенца

«В суд поступил материал об избрании в отношении Исхаковой Марины Дамировны меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит агентство сообщение судебного органа.

Также в суде подтвердили, что подозреваемой предъявлено обвинение по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Сирота, казалось бы: откуда в детдомах 20 тыс. «родительских» детей Более трети жителей домов ребенка скрыты от публичной статистики Восьмимесячного младенца с множественными травмами сотрудники правоохранительных органов обнаружили 28 октября в похожей на свалку квартире. Прокуратура начала проверку в отношении его 31-летней матери и ее 33-летнего сожителя.

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В Москве задержали мать младенца, найденного избитым в квартире-свалкеЖенщина ранее была лишена родительских прав на двоих детей. Прочитайте больше ⮕

В Москве в квартире-свалке нашли младенца с множественными травмамиМать ребенка уже ранее лишали родительских прав на других детей. Прочитайте больше ⮕

В Москве возбуждено уголовное дело после обнаружения младенца в квартире-свалкеВ Москве следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему, сообщается 28 октября на официальном сайте ведомства. Прочитайте больше ⮕

Мать найденного искалеченным в Москве грудника лишали родительских правОмбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с множественными травмами в одной из столичных квартир. Его мать с сожителем задержаны. Прочитайте больше ⮕

Обнаруженный в квартире в Москве младенец с травмами находится в реанимацииЖизнь восьмимесячного мальчика, который был найден с травмами в квартире на юго-востоке Москвы, вне опасности, однако он всë же помещен в реанимацию. Об этом 28 октября сообщила уполномоченный по правам ребенка по столице Ольга Ярославская. Прочитайте больше ⮕

Организатора избиений прохожих в Петербурге объявили в розыск и заочно арестовалиСК сообщил об объявлении в международный розыск предполагаемого организатора нападений на прохожих в Санкт-Петербугре Прочитайте больше ⮕