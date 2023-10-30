СК проводит обыски по месту жительства причастных к беспорядкам в Дагестане

Расследование уголовного дела о беспорядках в республике передано в ГСУ СК РФ.

Расследование уголовного дела о беспорядках в республике передано в ГСУ СК РФ.

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СК проводит обыски по месту жительства причастных к беспорядкам в ДагестанеСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

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