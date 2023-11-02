СК проверяет данные об избиении ребенка в детсаду в Южно-Сахалинске

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Следователи инициировали проверку по информации об избиении ребенка воспитателем в детском саду в Южно-Сахалинске, сообщает официальный Telegram-канал регионального СУ СК России.

По сообщениям местных СМИ, в полицию с заявлением обратилась мать ребенка 2017 года рождения, на теле которого были обнаружены гематомы. Как отмечают представители ведомства, пр сообщениям о причинении малолетнему воспитаннику детсада телесных повреждений организовано проведение доследственной проверки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки в муниципальном детском саду.

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Следователи в Южно-Сахалинске проверяют данные об избиении ребенка в детсадуСледователи начали проверку информации СМИ об избиении ребенка в детском саду Южно-Сахалинска Прочитайте больше ⮕

На Сахалине следователи начали проверку информации об избиении ребенка в детсадуВ Южно-Сахалинске началась следственная проверка по сообщениям в СМИ об избиении ребенка воспитателем в детском саду. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прочитайте больше ⮕

На Сахалине два человека погибли при пожаре в частном домеВ среду при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске погибли два человека, сообщили представители пресс-службы МЧС России. Об этом сообщило агенство ТАСС . Прочитайте больше ⮕

В Южно-Сахалинске при пожаре погибли два человекаДва человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что в жилище... Прочитайте больше ⮕

Ребенок едва не получил травмы от падения льда с кровли в российском регионеВ Челябинске глыба льда едва не обрушилась на двухлетнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону. Прочитайте больше ⮕

В Южно-Сахалинске при пожаре погибли два человекаВ ликвидации огня участвовали 15 человек и 5 единиц техники Прочитайте больше ⮕