СК возбудил 12 уголовных дел по факту уклонения от воинской службы

Следственный комитет России возбудил 12 уголовных дел по факту уклонения от прохождения военной службы, сообщила 27 октября пресс-служба СКПо данным следствия, двенадцать уроженцев Средней Азии призывного возраста ранее получили гражданство РФ. В октябре текущего года фигуранты, не имея оснований для освобождения и отсрочки от военной службы, не явились в столичные военкоматы по повесткам.

«Следователями СКР проводится комплекс следственных и процессуальных действий, изучаются личные дела призывников»,

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СК возбудил 12 уголовных дел за уклонение мигрантов от военной службыСледователи Москвы возбудили 12 уголовных дел в отношении уроженцев Средней Азии призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы. Все они ранее получили гражданство РФ, но не явились в столичные военные комиссариаты по повесткам в октябре без оснований для освобождения или отсрочки от военной службы. Прочитайте больше ⮕

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Получившие паспорта РФ уроженцы Таджикистана сбежали из военкомата в МосквеБеглецам грозит до 2 лет лишения свободы за уклонение от службы в армии. Прочитайте больше ⮕