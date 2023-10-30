СК возбудил дело о доведении до суицида после загадочной смерти участкового

Следственный комитет возбудил в Екатеринбурге дело по статье"Доведение до суицида" по факту смерти 35-летнего участкового Рудольфа Габтрахманова, сообщил сайт KP.RU.

Следствие при этом не исключает, что участковый мог быть и убит. Точную картину произошедшего еще предстоит установить. Пока известно, что 28 октября Габтрахманов совершал поквартирный обход по делу об убийстве пожилой пары. Затем он отпросился съездить забрать детей у тестя. Участковый приехал к дому на Базовом переулке, но в квартиру так и не поднялся. Затем его нашли на 23 этаже с тремя ранениями.

В СКР гибель участкового не комментируют. Его тесть сказал журналистам, что родным тоже пока ничего не говорят. Все ждут результатов экспертизы.

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