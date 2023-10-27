СК возбудил 12 уголовных дел за уклонение мигрантов от военной службы

Следователи Москвы возбудили 12 уголовных дел в отношении уроженцев Средней Азии призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России. По данным следствия, все фигуранты ранее получили гражданство РФ, но не явились в столичные военные комиссариаты по повесткам. Оснований для освобождения или отсрочки от военной службы у них нет.

О том, что столичная полиция начала проверять не вставших на воинский учет мигрантов с паспортами РФ, стало известно 25 октября. По информации источников, перед сотрудниками правоохранительных органов поставили устную задачу находить иностранцев и доставлять их в военкомат. Ранее член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов поддержал инициативу лишать мигрантов приобретенного гражданства за отказ служить в российской армии.

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