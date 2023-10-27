СКР возбудил уголовное дело после того, как журналистам МИЦ «Известия» помешали снять сюжет

144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), сообщили 27 октября в Симоновском межрайонном следственном отделе следственного управления по Южному административному округу ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по столице.

По данным следствия, съемочная группа телеканала «Рен-ТВ», находясь в торговом центре на юге Москвы, осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием, когда один из работников ТЦ, осознавая, что перед ним — журналисты, применил физическую силу к сотруднику телекомпании.

Ранее 27 октября в прокуратуре Москвы сообщили, что в одном из магазинов столицы корреспондентам МИЦ «Известия» Ивану Литомину и Николаю Иванову помешали снять сюжет о ценах на продукты. Прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств воспрепятствования законной профессиональной деятельности работников СМИ. headtopics.com

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