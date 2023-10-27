СКА, выигрывая со счётом 2:0, пропустил три гола от «Сочи» менее чем за пять минут

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Чешский блогер Kazma выбросил с вертолета миллион долларовМенее чем за час подписчики собрали все деньги. Прочитайте больше ⮕

«Агентство»: с начала 2023 года российские государственные компании и учреждения выделили на защиту от дронов больше миллиарда рублей — MeduzaЗа первые десять месяцев 2023 года российские государственные компании и учреждения потратили на защиту от атак беспилотников не менее 1,06 миллиарда рублей, сообщает «Агентство» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Прочитайте больше ⮕

КХЛ. «Трактор» примет «Металлург», «Ак Барс» в гостях у «Лады», «Сочи» против СКА«Ак Барс» проведет гостевой матч с «Ладой», СКА – с «Сочи». Прочитайте больше ⮕

«Сочи» обыграл СКА в октябре впервые за 20 матчей. Сегодня на победу дают 4.60«Сочи» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ. Прочитайте больше ⮕

«Сочи» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛХоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — СКА. Прочитайте больше ⮕

«Это стечение обстоятельств». Черкас — о пяти вратарях СКА, сыгравших в текущем сезонеБывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас прокомментировал тот факт, что за армейский клуб в текущем сезоне сыграли уже пять голкиперов. Прочитайте больше ⮕