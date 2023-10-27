СКА, 27 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 3 : 4 - КХЛ 2023/2024, Континентальная хоккейная лига

в рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ. Начало встречи 27 октября 2023 года запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Большой.Бердину выписали две минуты штрафа за задержку времени игры! Очередь СКА поиграть в одного лишнего. Феоктистов отправлен в штрафной бокс.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ХК «Сочи» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.«Ак Барс» — СКА. Прогноз: Квартальнов, Доус и Зарипов отыграются за 0:4 на Валерии БрагинеСКА‎ — «Витязь»‎.

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