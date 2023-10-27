СКА в гостях проиграл «Сочи» в матче КХЛ, сочинцы прервали серию из четырех поражений

Встреча прошла в Сочи и завершилась победой хозяев льда со счетом 5:4. В составе сочинцев отличились Кирилл Рассказов (на 29‑й минуте), Дмитрий Завгородний (32), Артур Тянулин (33), Михал Криштоф (44) и Сергей Попов (60). У СКА точные броски на счету Александра Никишина (11), Алекса Гальченюка (18), Михаила Пашнина (38) и Захара Бардакова (43).

«Сочи» прервал серию из четырех поражений и поднялся на 6‑е место в таблице Запада. СКА с 24 очками занимает 7‑ю строчку. Матчи Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (0:2, 3:1, 2:1) Голы: Рассказов, 28:14 (бол.). Завгородний, 31:43. Тянулин, 32:56. Криштоф, 43:41 (мен.). Попов, 59:24 (бол.). — Никишин, 10:17. Гальченюк, 17:32 (бол.).

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