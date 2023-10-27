СКА проиграл суперматч на последней минуте, «Магнитка» в кризисе. Итоги дня в КХЛ

27 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось семь матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.Противостояние двух иностранных команд свелось к дуэли двух потрясающе игравших голкиперов. Эдди Паскуале из «Барыса» и Алексей Колосов из минского «Динамо» не пропускали на протяжении двух с половиной периодов, удерживая ворота в неприкосновенности.

На 54-й минуте Александр Волков вывел белорусскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Коробов и Роб Хэмилтон. На 59-й минуте Адиль Бекетаев сравнял счёт. Баллы за голевые пасы получили Михаил Рахманов и Алихан Омирбеков. В овертайме победу минчанам принесла шайба Вадима Мороза, которому снова ассистировал Хэмилтон. Несмотря на поражение, голкипер «Барыса» Паскуале провёл лучший матч в нынешнем сезоне, в результате отразив 44 броска.

На девятой минуте Сергей Телегин сравнял счёт. На 22-й минуте Антон Бурдасов вывел вперёд «Трактор». На 24-й минуте Илья Карпухин забросил третью шайбу. На 34-й минуте Семён Дер-Аргучинцев сделал счёт 4:1. На 59-й минуте Артём Блажиевский поставил точку во встрече, поразив пустые ворота.Один из самых ярких и красочных матчей игрового дня состоялся в Тольятти, где местная «Лада» продолжает наводить шорох в КХЛ. headtopics.com

На пятой минуте Владислав Сёмин с передачи Скотта Космачука вывел тольяттинцев вперёд. На 23-й минуте Максим Быков сравнял счёт. На 29-й минуте Скотт Космачук забил второй гол в ворота «Ак Барса». На 33-й минуте Дмитрий Кагарлицкий восстановил равенство в счёте. Через полторы минуты Дмитрий Яшкин впервые в матче вывел вперёд казанцев. Через 33 секунды Остап Сафин сравнял счёт.

На 46-й минуте Райан Меркли сравнял счёт. Через две минуты Люк Локхарт вывел «Ред Стар» вперёд. За три секунды до завершения третьего периода Александр Дергачёв сравнял счёт. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов победу «Куньлуню» принёс Локхарт. Одним из главных героев всего игрового дня стал голкипер гостей Мэтт Джурасик, отразивший 49 бросков и взявший ещё четыре буллита в серии послематчевых бросков. headtopics.com

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