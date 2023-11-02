Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов выступил с заявлением, что спекуляции Запада о якобы поставках Москвой оружия палестинскому движению ХАМАС обречены на провал.

«Такие спекуляции являются откровенной провокацией, направленной в том числе на подрыв отношений России с государствами Ближнего Востока. Но такие попытки заранее обречены на провал», – приводит его слова агентство РИА Новости.

Помимо этого, Венедиктов добавил, что российская сторона длительное время активно участвовала в сближении позиций сторон палестино-израильского конфликта, пытаясь вывести из тупика процесс ближневосточного урегулирования. По его словам, Москва продолжает работать над урегулированием ситуации в регионе. headtopics.com

Ранее представители Совета безопасности РФ сформировали вопрос Соединенным Штатам и их союзникам по поставкам вооружения. Александр Венедиктов заявил, что оружие, которое США поставляло на Украину и Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока.

Прежде республиканцы Палаты представителей Конгресса США допустили, что американское оружие, которое передавалось союзникам, могло попасть в руки боевикам палестинского движения ХАМАС. Оцените материал Оставить комментарий (0) ХАМАССовбез РФпалестино-израильский конфликтАлексей Венедиктов headtopics.com

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