Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов выступил с заявлением, что спекуляции Запада о якобы поставках Москвой оружия палестинскому движению ХАМАС обречены на провал.
«Такие спекуляции являются откровенной провокацией, направленной в том числе на подрыв отношений России с государствами Ближнего Востока. Но такие попытки заранее обречены на провал», – приводит его слова агентство РИА Новости.
Помимо этого, Венедиктов добавил, что российская сторона длительное время активно участвовала в сближении позиций сторон палестино-израильского конфликта, пытаясь вывести из тупика процесс ближневосточного урегулирования. По его словам, Москва продолжает работать над урегулированием ситуации в регионе. headtopics.com
Ранее представители Совета безопасности РФ сформировали вопрос Соединенным Штатам и их союзникам по поставкам вооружения. Александр Венедиктов заявил, что оружие, которое США поставляло на Украину и Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока.
Прежде республиканцы Палаты представителей Конгресса США допустили, что американское оружие, которое передавалось союзникам, могло попасть в руки боевикам палестинского движения ХАМАС. Оцените материал Оставить комментарий (0) ХАМАССовбез РФпалестино-израильский конфликтАлексей Венедиктов headtopics.com