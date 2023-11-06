Ряду клубов Российской Премьер-Лиги предложены услуги защитника из Венесуэлы

Ряду клубов Российской Премьер-Лиги были предложены услуги центрального защитника, выступающего в аргентинском «Банфилде» и сборной Венесуэлы, сообщает Metaratings. Также у 29-летнего левши имеется английский паспорт В 2023 году Луис Маго провёл три матча за сборную Венесуэлы. Всего на его счету 19 игр и 2 года за национальную команду страны. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость футболиста в 450 тыс. евро.Контракт игрока с аргентинским клубом рассчитан до конца текущего года.

лидирует «Краснодар», у которого 31 очко. На втором месте «Зенит», набравший на два очка меньше

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CHAMPİONAT: Российским клубам предложен венесуэлец Луис МагоРяду клубов Российской Премьер-Лиги были предложены услуги центрального защитника Луиса Маго, выступающего в аргентинском «Банфилде» и сборной Венесуэлы, сообщает Metaratings.

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