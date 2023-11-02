Рыболовные суда РФ могли совершить диверсию на газопроводе

в январе 2022 года. Кроме того, спецслужбы РФ могут иметь прямое отношению к ряду диверсий, произошедших за последние годы в водах Северного Ледовитого океана, утверждают авторы расследования.
"За последние два года возле берегов Скандинавии произошло несколько загадочных инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры. Последний случился 8 октября - тогда китайский контейнеровоз вывел из строя газопровод между Финляндией и Эстонией, считает финская полиция. Центр"Досье" изучил владельцев корабля и нашёл у них связи с Россией. А подозреваемыми в предыдущих инцидентах и вовсе были российские суда", - говорится в расследовании.
Как выяснило"Досье", конечным владельцем судна Newnew Polar Bear, причастного, по мнению финской полиции, к повреждению газопровода Balticconnector, является китайский предприниматель Фань Юйсинь. Журналисты утверждают, что бизнесмен тесно связан с Россией: в 2016 году он открыл в Москве компанию"Русс-кит центр образования и культуры", которая позднее была переименована в"Торгмолл". headtopics.com
Журналисты выяснили, что в то утро в районе аварии находилось только одно судно - российский рыболовный траулер"Мелькарт 5". Специалисты"Досье" утверждают, что судно действительно могло"дотянуться" до дна в районе инцидента. Однако при этом они отмечают, что часть ответственности несет и компания, проложившая оптоволокно. По инструкции, если в водах ведется рыбная ловля, кабель связи должен быть закопан на глубину до двух метров.
Кто организовал и осуществил диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2"? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, но история чуть ли не каждый день обрастает новыми подробностями. Предположительно, найдена яхта, с которой была совершена диверсия. В Германии требуют обнародовать больше информации о промежуточных итогах расследования. headtopics.com