Рыбаки заявили о подорожании промысла на 40% из-за пошлин топливо

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Рыбаки попросили Минсельхоз освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин, так как из-за этого может подорожать недорогая рыба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

В документе на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева глава ассоциации Герман Зверев попросил инициировать изменения в законодательство. С 5 октября на вывоз судового топлива из России должен применяться повышающий коэффициент - 50 тысяч рублей за тонну.

Зверев отметил, что из-за цен на топливо в России могут подорожать доступные виды рыбы: сельдь, сардина иваси, путассу и мойва. В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что их оповестили об этой ситуации. В агентстве согласны, что вопрос требует проработки. headtopics.com

Ранее Росрыболовство внесло в правительство предложение о введении запрета на ввоз мороженой рыбы с Фарерских островов, являющихся автономной территорией Дании.

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