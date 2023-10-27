Рутенко назвал «поступком 12-летнего ребёнка» решение С. Уильямс убрать Соболенко с фото

«Это поступок 12-летнего ребёнка. Или поступок человека после развода, который вырезает с фотографий бывшего партнёра. Тут нечего больше добавить. Свой истинный возраст она показала.

Во всех видах спорта хватает таких спортсменов: в хоккее, например, Гашек всё кричит против россиян. Все они преследуют какие-то свои интересы. Но мы, видите, не сговариваясь, посмеялись с новости об этом фото. Так и люди в комментариях посмеялись, поняли, что это глупость. Вроде великая спортсменка, а показывает свой уровень. Тут только посмеяться остаётся», — приводит слова Рутенко Sport5.by со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».

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