Руслан Белый решил обжаловать статус иноагента

"Суд зарегистрировал иск Белого Р.В. к Министерству юстиции РФ", - рассказал инсайде. Дата судебного процесса неизвестна.

Министерство юстиции РФ внес Белого в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года. По данным СМИ, комик в настоящий момент проживает и работает в Испании.

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Руслан Белый обжаловал статус иноагентаРоссийский комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый обжаловал свой статус иноагента в суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы. Прочитайте больше ⮕

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