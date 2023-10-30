Руслан Белый обжаловал статус иноагента

Российский комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал свой статус иноагента в суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.Дата судебного заседания не назначена.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталии, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. В интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) артист рассказывал, что планирует получать на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.Накануне стало известно, что цена на корпоративы комика начинается от €20 тысяч.

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