Руководитель «Мерседеса» может присоединиться к сделке по покупке акций «Манчестер Юнайтед»

Руководитель «Мерседеса» может принять участие в сделке по покупке акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» британским миллиардером«Джим рассказал мне о своём предполагаемом векторе развития. Я очень уважаю его ценности, мы доверяем друг другу. Джим и «Манчестер Юнайтед» – это история любви, ведь он там родился. Между нами, а также исполнительным директором «Мерседеса» Олой Каллениусом прочные личные отношения, нас называют «трое друзей», поскольку мы живём в прагматичном мире

. Если мы почувствуем, что я могу внести свой вклад, то рассмотрю вариант с присоединением к Джиму в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Вольфа BBC со ссылкой на Press Association. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Рэтклифф приобретёт 25% акций «Манчестер Юнайтед» за £ 1,3 млрд (€ 1,4 млрд)

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