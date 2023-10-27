Рублев победил Зверева и вышел в полуфинал турнира в Вене

В четвертьфинале российский теннисист обыграл немца Александра Зверева в трех сетах — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа и 32 минуты.

В полуфинале соперником Рублева станет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США) — Янник Синнер (Италия). В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. ATP 500. Erste Bank Open. Вена (Австрия). Хард. Призовой фонд — более 2,4 млн евро Четвертьфинал Андрей Рублев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 5) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

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