Рублев раскрыл секрет победы в матче против Зверева на турнире в Вене

«Это был очень тяжелый матч. Мне повезло, что я взял пару отличных розыгрышей в первом сете и сделал ранний брейк. Это придало мне большую уверенность», — сказал Рублев.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 30 минут. Рублев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10 заработанных. В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Янник Синнер (Италия). В полуфинал ранее вышел россиянин Даниил Медведев. Он в своем матче переиграл соотечественника Карена Хачанова и теперь встретится с греком Стефаносом Циципасом.

В рейтинге ATP Рублев располагается на пятой позиции, набрав 4 765 очков. Зверев 10-й (3 460 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

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