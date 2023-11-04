Рублёв и де Минор сыграли в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Париже

В пятницу, 3 ноября, на турнире категории «Мастерс» в Париже состоялись четвертьфинальные поединки. В заключительной встрече дня сражались российский теннисистИ Рублёв, и де Минор провели по два матча перед очной встречей. Но если россиянин проделал традиционный путь — bye в первом круге и двухсетовые победы во втором и в третьем раундах, — то австралиец сыграл в первом и во втором кругах, побеждая в трёх партиях, а стадию 1/8 финала пропустил вследствие скандального снятия Янника Синнера
. И за счёт этого получил день отдыха перед четвертьфиналом.«Ноль заботы об игроках». В ATP зреет конфликт после снятия Синнера с «Мастерса» в Париже Выйдя в четвертьфинал, Рублёв уже превзошёл свой лучший результат на «Мастерсе» в Париже. До этого он лишь дважды доходил здесь до третьего круга. Несмотря на это, Андрей не был намерен останавливаться на достигнутом. Хотя де Минора нельзя назвать удобным соперником. Этой весной 24-летний австралиец вернулся в топ-20 рейтинга ATP и с тех пор не выпадал из неё. В октябре он обновил личный рекорд в мировой классификации, побывав 11-й ракеткой мира. А по личным встречам у Алекса было убедительное преимущество: 3-1. Он выигрывал в Вашингтоне-2018, на молодёжном Итоговом турнире в том же году, а также в Роттердаме-2023, в то время как Рублёв взял верх в Монте-Карло-2022. Соответственно, на харде счёт личных встреч был 3-0 в пользу де Минора — Андрей единственную победу над ним одержал на грунт
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