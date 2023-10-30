Рублев и Джокович вместе тренируются в Париже

Париж (ATP). 1-й круг. Маррей играет с де Минауром, Тиафу – с Бубликом, Хачанов встретится с Перселлом, Сафиуллин – с Мюллером, Шелтон выбыл

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости Шелтон пожаловался на смену мячей между турнирами: «Обычно у меня нет проблем с рукой, но это пятый турнир подряд с новыми мячами»

Джокович о том, что Надаль назвал его величайшим: «Горжусь тем, что мой главный соперник так сказал, но это обсуждение не для меня»

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Джокович и Алькарас вместе тренируются в ПарижеПервые ракетки мира Новак Джокович и Карлос Алькарас проводят совместную тренировку на «Мастерсе» в Париже. Прочитайте больше ⮕

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча»-2023Мероприятие пройдет в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 по московскому времени. Прочитайте больше ⮕

Новак Джокович: я хочу выигрывать каждый турнир, на котором играю, без исключений24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции в преддверии турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) поделился ожиданиями от концовки сезона. Прочитайте больше ⮕

Новак Джокович: хочу выигрывать каждый турнир, на котором играю, без исключений24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции в преддверии турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) поделился ожиданиями от концовки сезона. Прочитайте больше ⮕

«Она была очень хороша!» Джокович от души посмеялся над теннисной красоткой из СербииНовак пребывает в отличном расположении духа перед «Мастерсом» в Париже и Итоговым турниром ATP. Прочитайте больше ⮕

Рублев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в ВенеРоссиянин Андрей Рублев потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале теннисного турнира в Вене. Прочитайте больше ⮕