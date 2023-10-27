Рублёв дожал Зверева и вышел в 1/2. Тот матерился по-русски, швырял ракетку — ему свистели

В пятницу, 26 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) проходят четвертьфинальные встречи. В третьем по расписанию матче дня сошлись пятая ракетка мираК очной встрече Рублёв и Зверев подошли без потерь — в том смысле, что в первых двух матчах на турнире они не отдали соперникам ни одной партии. Россиянин выбил из сетки Алексея Попырина и Маттео Арнальди, а немец русского происхождения — Себастьяна Офнера (WC) и Кэмерона Норри.

«Разумеется, я очень не хотел, чтобы эта травма случилась. Но она заставила меня расти и понять, что действительно для меня значит теннис. Если я по-настоящему вернусь на свой уровень, выиграю турнир «‎Большого шлема»‎ и стану номером один в рейтинге, то, возможно, оглянусь назад и пойму, что всё это стоило того.

Если я попаду на Итоговый турнир в Турин, если вернусь после такой травмы, после семимесячного перерыва, когда я вообще не был уверен, что смогу вернуться… Сейчас я уже вернулся в тур и на данный момент вхожу в восьмёрку лучших игроков. Думаю, это отличное достижение. Этот год возвращения мне точно запомнится», — приводит слова Зверева, сказанные перед турниром в Вене, Sportskeeda.Рублёв и Зверев уже не раз и не два пересекались друг с другом на корте. headtopics.com

За пределами корта теннисисты пребывают в прекрасных отношениях. 20 октября Рублёву исполнилось 26 лет, и Зверев тепло поздравил друга. «С днём рождения, младший брат. Ты знаешь, что я люблю тебя», — подписал Александр совместное фото с Рублёвым, добавив эмодзи «сердце».А несколько лет назад Рублёв, поздравляя Зверева с днём рождения, выложил в соцсетях архивное фото. «История дружбы. С днём рождения, дорогой», — подписал он снимок.«Мы очень хорошие друзья.

Но на корте, конечно, и Андрей, и Александр — у последнего, кстати, был полноценный день отдыха перед восьмой встречей с соперником — делали, делают и будут делать всё возможное, чтобы обыграть друг друга. Первого брейк-пойнта не пришлось долго ждать. В четвёртом гейме Рублёв попытался зацепиться за чужой гейм, и ему это удалось. После четырёх «ровно» россиянин заработал брейк-пойнт и сразу же реализовал его, после того как Зверев не лучшим образом провёл решающие розыгрыши, — 3:1. headtopics.com

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