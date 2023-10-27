Рублев вышел в полуфинал турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Александра Зверева в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в пятницу, 27 октября, и продлилась три сета. Россиянин одержал победу со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

Рублев сделал шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. За выход в финал турнира Вены Рублев сразится с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и итальянцем Янником Синнеом. Рублев выиграл 14 турниров ATP в карьере. На его счету также победа в Кубке Дэвиса 2021 года и Кубке ATP 2021 года в составе сборной России.

Прочитайте больше:

lentaruofficial »

Рублев победил Зверева и вышел в полуфинал турнира в ВенеРоссиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене. Прочитайте больше ⮕

Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Вене, обыграв Александра ЗвереваОлимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Прочитайте больше ⮕

Даниил Медведев 11-й раз вышел в полуфинал турнира ATP в этом сезонеЧемпион US Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в уже 11-й полуфинал турнира на уровне ATP (с учётом US Open) в рамках этого сезона. Прочитайте больше ⮕

Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в ВенеВ четвертьфинале теннисного турнира ATP 500 в Вене (Австрия) россиянин Андрей Рублев встречался с представителем Германии Александром Зверевым и одержал победу со счетом 6:1, 6:7, 6:3. Прочитайте больше ⮕

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Вене, одолев Карена ХачановаЧемпион US Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим чемпионом которого является. Прочитайте больше ⮕

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в ВенеВ матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над 46-й ракеткой мира представителем Италии Маттео Арнальди. Прочитайте больше ⮕