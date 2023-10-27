Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение СКА от «Сочи»

«Соперник был намного свежее после семи дней отдыха. Мы в это время летали, играли. Но это не является оправданием, мы сами проиграли. При всем уважении к «Сочи», мы сегодня проиграли сами себе», — сказал Ротенберг.

СКА проиграл со счетом 4:5. В составе победителей точными бросками отметились Кирилл Рассказов, Дмитрий Завгородний, Артур Тянулин, Михал Криштоф и Сергей Попов.В следующем матче СКА сыграет с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится 31 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.СКА занимает седьмое место в Западной конференции, имея в активе 24 очка. «Сочи» располагается на шестом месте на Западе, имея в активе 25 баллов.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

Роман Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение СКА в матче с «Сочи»Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Прочитайте больше ⮕

Георгий Судаков: игрою с «Барселоной» руководил Пушич, а Срна немного подсказывалПолузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов. Прочитайте больше ⮕

Степаненко: можем гордиться игрой «Шахтёра», ведь играли против одной из лучших командКапитан «Шахтёра» Тарас Степаненко прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов. Прочитайте больше ⮕

«Всё было чётко, претензий к команде вообще нет». В. Козлов – о сухом поражении «Салавата»Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал сухое поражение от «Авангарда» (0:1). Прочитайте больше ⮕

Капитан «Салавата»: создали минимум 5 стопроцентных моментов, но удача была с «Авангардом»Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал минимальное поражение от «Авангарда» (0:1). Прочитайте больше ⮕

Защитник «Спартака» Чайковски: теперь все команды уважают нас и готовятся по-другомуЗащитник «Спартака» Михал Чайковски прокомментировал поражение от «Сибири» (3:4) в матче регулярного сезона КХЛ. Прочитайте больше ⮕