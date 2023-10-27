Ротенберг о 4:5 от «Сочи»: «Соперник был намного свежее после 7 дней отдыха. Мы в это время летали, играли, но это не оправдание. Сами виноваты»

Козырев о 3:4 от «Локомотива»: «Во втором и третьем периодах у нас было преимущество. Могли сравнять счет, но не хватило хладнокровия в концовке»

Билялетдинов о 3:6 от «Лады»: «Мы допустили массу глупых ошибок, после которых соперник забивал нам голы. Есть над чем работать» «Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым на 2 сезона: «Ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Это лицо КХЛ, он готов играть и биться»

Абросимов о драках: «Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону» Плющев о «Куньлуне»: «Мы знаем, что происходит в мире. И тут в России Китай учат хоккею латыши и североамериканцы, язык общения – английский. Сюрреализм!» headtopics.com

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