Российский комитет действия продвигает санкции против России

Предполагается, что её лидеры будут продвигать инициативы, связанные с антироссийскими санкциями и международной помощью Киеву. Однако лобби Каспарова вряд ли как-то повлияет на исчерпавшую свой ресурс санкционную политику ЕС, отмечают эксперты. По словам политологов, русскоязычная оппозиция на Западе всерьёз уже и не ставит такой задачи, но борьба за иностранные гранты по-прежнему вынуждает РКД имитировать политическую активность
.Главная задача новой лоббистской структуры — продвижение санкций против России. Об этом прямо написано в информационной карточке организации в Реестре прозрачности ЕС. В качестве целей регистрации называются «ответ ЕС на действия России на Украине», «формирование десятого пакета санкций», «помощь Евросоюза Украине», «ограничительные меры ЕС против России». Правовая форма лоббиста в Реестре прозрачности ЕС указана весьма неопределённо, зато адрес дан точный — Литва, Вильнюс, многоквартирный дом. Центральным проектом, который везде публично продвигает Российский комитет действия (РКД), является внедрение так называемых паспортов европейских русских. Это документ, который, по задумке авторов проекта, должен демонстрировать лояльность его обладателя Евросоюзу и отказ от поддержки официальной политики Росси
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