Россиянам назвали способы защититься от отравления кишечной палочкой

В кишечнике человека обитают десятки безопасных штаммов кишечной палочки, однако несколько видов этого микроорганизма несут опасность для здоровья, предупредила врач-диетолог Наталья Пугачева. В комментарии для «Ленты.ру» главный врач «Центра Биотической медицины» назвала россиянам способы защититься от отравления штаммами, обитающими во внешней среде. Пугачева отметила, что за годы эволюции человеческий организм приспособился ко многим штаммам кишечной палочки.

Представляющие угрозу штаммы могут попасть в организм с неочищенными овощами и фруктами, с сырым мясом или непастеризованным молоком, а также с готовой едой, которую неправильно хранили, предупредила врач. Диетолог объяснила, что заражение кишечной палочкой влечет последствия разной степени тяжести — от диареи до панкреатита и колита. Решающую роль в профилактике заражения кишечной палочкой играет соблюдение правил гигиены и правильного приготовления пищи, добавила Пугачева.

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