Россияне потратили больше триллиона рублей на китайские авто

По итогам первых трех кварталов 2023 года россияне потратили в общей сложности 1,02 триллиона рублей на китайские автомобили. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на данные аналитиков компании «Автостат-Инфо». Этот объем составил большую часть от суммы, потраченной на покупку всех автомобилей за указанный период времени (1,88 триллиона рублей). Только за сентябрь китайские автокомпании заработали на российском рынке 189 миллиардов рублей.

С января по сентябрь россияне потратили на покупку модели в общей сложности 74,6 миллиарда рублей. Эти машины производятся на заводе китайского бренда в Тульской области. Замкнули тройку лидеров автомобили Omoda C5. На продажах этих машин по итогам трех кварталов было заработано 69,6 миллиарда. О высоких доходах китайских автоконцернов на российском рынке сообщалось еще в конце сентября.

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