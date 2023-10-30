Российские компании оказались не готовы к импортозамещению

К 2025 году только 60% компаний смогут полноценно импортозаместить иностранное ПО, тогда как переход остальных затянется до 2030 года. Об этом говорится в исследовании российского разработчика межсетевых экранов NGFW Ideco, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Российский рынок ПО не настолько разнообразен и широк, как зарубежный, что ограничивает возможности выбора для бизнесов, особенно если речь идет о сложных и специфических решениях. В связи с этим только около 25-30% предприятий успешно отказались от иностранного ПО. Большая часть из них — государственные компании (86%) и частные бизнес и стартапы (24%), что в текущих реалиях является низким результатом, считают эксперты.

По данным Ideco, среди не перешедших на отечественное ПО компаний 13% отметили, что замена иностранных решений пока не может предложить достаточный функционал. У 28% компаний нет доверия к отечественному софту, а для 52% переход затягивается из-за сложности перевода все процессов организации на другое оборудование. При этом 7% опрошенных не смогли ответить на причину задержки импортозамещения. headtopics.com

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ №250 от 01.05.2022, в котором было заявлено, что все российские компании должны перейти с использования иностранных решений на отечественное. Одной из главных причин введения такой обязанности является стремление к суверенности и независимости России от иностранных технологий. Переход на российские решения позволит контролировать собственные информационные сети, обеспечивая безопасность, сохранность и конфиденциальность данных российских компаний.

Ранее сообщалось, что половина российских IT-специалистов не смогли получить работу в международных компаниях.

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