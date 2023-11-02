Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера

«У нас есть специальный прибор, анализатор спектра, которым мы проверяем, глушатся ли наши частоты, на которых мы работаем. Если присутствуют помехи, то мы ждем, когда станет потише», — поделился старший радист-разведчик с позывным Соболь.

Военнослужащие поясняют, что они тщательно выбирают место для взлета, стараются подняться повыше. На сборку боевого дрона уходит не больше пяти минут. По готовности дрон улетает от оператора на расстояние около десяти километров и готовится атаковать. Для вражеских диверсантов обычно используется фугасный снаряд, для тяжелой техники — кумулятивный.

«Это одна из сотен модификаций FPV-дронов, которые наши бойцы активно используют на всех участках спецоперации, и особенно на южнодонецком направлении. Конкретное отличие этой модели в пластине, к которой крепится подвес с боеприпасом, — ее наши бойцы распечатали на 3D-принтере», — рассказал военкор. headtopics.com

В этот раз заряженный беспилотник залетает точно в окоп украинских боевиков, управляемый боеприпас не оставляет шанса противнику. Предугадать атаку с воздуха и тем более мгновенно заглушить сигнал дрона ВСУ не в силах. Угледарская вражеская группировка, как говорят разведчики, рассыпается буквально на глазах.

Глушительный прорыв: новые системы РЭБ будут подавлять радары ПВО и дроны Это позволит делать коридоры безопасности для авиации над линией боевого соприкосновения Ранее, 1 ноября, Ольков показал, как работают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне спецоперации. Беспилотник «Орлан-10» не только производит разведку местности, но и «ослепляет» врага, лишая его любых средств связи. headtopics.com

Ранее, 28 октября, Минобороны РФ показало боевое применение военнослужащими Воздушно-десантных войск (ВДВ) FPV-дронов на артемовском направлении. Отмечается, что подразделения успешно применили БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

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